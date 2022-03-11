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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Визела
Бенфика - Визела: обзор матча 11 марта 2022
Бенфика
11.03.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 1
Завершен
Визела
75'
Э. Араужо
65'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Визела
90'
+5
Желтая карточка
Клаудемир
90'
+3
Желтая карточка
А. Мендес
Замена
Эвертон
️️️️
Г. Рамуш
88'
87'
Замена
А. Мендес
️️️️
Н. Морейра
ГОЛ! 1:1!
Э. Араужо
75'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Морато
74'
72'
Замена
М. Айдара
️️️️
Б. Вильсон
69'
Замена
Р. Офори
️️️️
К. Куао
65'
ГОЛ! 0:1!
Кассиано
Пас отдал
К. Куао
Желтая карточка
Д. Нуньес
64'
Замена
С. Мейте
️️️️
Д. Гонсалвеш
64'
46'
Замена
M. Paulo
️️️️
О. Рашид
46'
Замена
Н. Морейра
️️️️
А. Сармиенто
45'
Желтая карточка
Кики
16'
Желтая карточка
Б. Вильсон
11'
Желтая карточка
О. Рашид
Красная карточка
А. Таарабт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Рафа
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
20
Саму
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
3
Андерсон
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Визела
27
Charles
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Вертонген
5
Морато
19
Лазаро
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
29
Нуньес
27
Рафа
3-4-3
13
Силва
52
Куао
43
Вильсон
24
Кики
23
Рашид
20
Саму
29
Сармиенто
6
Клаудемир
90
Кассиано
10
Бондосу
3
Андерсон
7
Гонсалвеш
8
Мейте
8
Мейте
7
Гонсалвеш
5
Морато
9
Араужо
9
Араужо
5
Морато
9
Рамуш
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Рамуш
52
Куао
37
Офори
37
Офори
52
Куао
43
Вильсон
25
Айдара
25
Айдара
43
Вильсон
Морейра
22
Мендес
22
Мендес
Морейра
23
Рашид
17
17
23
Рашид
29
Сармиенто
17
Морейра
17
Морейра
29
Сармиенто
Остались в запасе
Бенфика
Визела
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
27
Charles
ВР
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Бенфика - Визела
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
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