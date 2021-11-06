Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Эшторил
Визела - Эшторил: обзор матча 06 ноября 2021
Визела
06.11.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
53'
Саму
68'
A. Clóvis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Визела - Эшторил
Желтая карточка
Кики
90'
+4
89'
Желтая карточка
Н. Феррарези
87'
Желтая карточка
Жоаозиньо
85'
Замена
Шавьер
️️️️
А. Гомес
Замена
F. Cann
️️️️
А. Мендес
83'
68'
ГОЛ! 1:1!
A. Clóvis
63'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
J. Gamboa
63'
Замена
Шикинью
️️️️
Б. Лоуреншу
62'
Замена
A. Clóvis
️️️️
L. Ruiz
ГОЛ! 1:0!
Саму
53'
50'
Желтая карточка
L. Ruiz
Замена
Саму
️️️️
H. Evrard
46'
Замена
К. Бондосу
️️️️
Н. Морейра
46'
Желтая карточка
H. Evrard
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
13
Hugues Evrard
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
10
Андре Франку
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Визела
17
Мануэль Бальде
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
54
Gonçalo Cunha
ЦЗ
20
Саму
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
10
Шикинью
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
16
Шавьер
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-5-1
27
52
Куао
14
Фернандеш
24
Кики
25
Айдара
17
6
Клаудемир
22
Мендес
17
Морейра
13
7
Шеттине
3-2-2-3
99
Фигейра
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
17
Лоуреншу
44
Африко
30
Сория
16
32
Розье
11
11
Гомес
10
Франку
13
20
Саму
20
Саму
13
22
Мендес
70
70
22
Мендес
17
Морейра
10
Бондосу
10
Бондосу
17
Морейра
17
Лоуреншу
10
Шикинью
10
Шикинью
17
Лоуреншу
16
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
16
11
Гомес
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Гомес
11
33
33
11
Остались в запасе
Визела
Эшторил
17
Мануэль Бальде
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
54
Gonçalo Cunha
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
17
Мануэль Бальде
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
54
Gonçalo Cunha
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Визела - Эшторил
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
Новости команд
Все
Визела
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+