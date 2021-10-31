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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Визела
Фамаликан - Визела: обзор матча 31 октября 2021
Фамаликан
31.10.2021, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 1
Завершен
Визела
90+8'
Д. Батубинсика
82'
Г. Шеттине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Визела
ГОЛ! 1:1!
Д. Батубинсика
90'
+8
86'
Замена
F. Cann
️️️️
Г. Шеттине
Замена
Пабло
️️️️
Э. Тавареш
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Г. Шеттине
Пас отдал
К. Бондосу
Замена
М. Пауло
️️️️
И. Родригес
75'
75'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
M. Paulo
Замена
И. Хайме
️️️️
П. Бразау
62'
60'
Замена
К. Бондосу
️️️️
H. Evrard
59'
Замена
Саму
️️️️
Н. Морейра
Желтая карточка
А. Пенетра
58'
50'
Желтая карточка
Клаудемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
18
Чарльз Пикель
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
19
Пабло
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
Визела
37
Ричард Офори
ЦЗ
20
Саму
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
4-1-5
3
Марин
5
Пенетра
21
Батубинсика
7
88
Пепе
20
Бразау
1
Жуниор
24
Банза
7
Родригес
19
Тавареш
4-5-1
27
25
Айдара
14
Фернандеш
24
Кики
52
Куао
22
Мендес
13
6
Клаудемир
17
17
Морейра
7
Шеттине
19
Тавареш
19
Пабло
19
Пабло
19
Тавареш
7
Родригес
32
Пауло
32
Пауло
7
Родригес
20
Бразау
24
Хайме
24
Хайме
20
Бразау
17
Морейра
20
Саму
20
Саму
17
Морейра
7
Шеттине
70
70
7
Шеттине
17
14
Гуццо
14
Гуццо
17
13
10
Бондосу
10
Бондосу
13
Остались в запасе
Фамаликан
Визела
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
37
Ричард Офори
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Остались в запасе
37
Ричард Офори
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Фамаликан - Визела
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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