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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Арука
Визела - Арука: обзор матча 22 апреля 2022
Визела
22.04.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 31 тур
2 : 1
Завершен
Арука
38'
Г. Шеттине
72'
Г. Шеттине
49'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Арука
Замена
М. Айдара
️️️️
К. Бондосу
90'
+6
Желтая карточка
Клаудемир
90'
+5
84'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Т. Эшгайю
Замена
Р. Гуццо
️️️️
О. Рашид
82'
Замена
К. Зохи
️️️️
Г. Шеттине
80'
78'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Букия
73'
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
73'
Замена
Пите
️️️️
Л. Силва
ГОЛ! 2:1!
Г. Шеттине
72'
Замена
О. Рашид
️️️️
А. Мендес
69'
Замена
Н. Морейра
️️️️
Кассиано
69'
Желтая карточка
Р. Офори
64'
Желтая карточка
А. Мендес
52'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Руис
ГОЛ! 1:0!
Г. Шеттине
Пас отдал
И. Жулиао
38'
20'
Желтая карточка
А. Руис
Желтая карточка
Кассиано
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
20
Саму
ЦП
10
Кику Бондосу
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Визела
84
Ivo
ВР
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
18
Tianyu Guo
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Арука
72
Thales
ЦЗ
20
Пите
ЛП
60
Марку Соареш
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Антони
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
2-3-5
13
Силва
14
Фернандеш
37
Офори
6
Клаудемир
22
Мендес
20
Саму
2
Жулиао
90
Кассиано
7
Шеттине
3
Андерсон
10
Бондосу
3-5-1-1
1
Брага
13
Бассо
44
Галович
6
Куарежма
28
Эшгайю
8
Симао
30
Букия
10
Руис
21
Силва
8
Арсениу
17
Силва
10
Бондосу
25
Айдара
25
Айдара
10
Бондосу
22
Мендес
23
Рашид
23
Рашид
22
Мендес
Рашид
14
Гуццо
14
Гуццо
Рашид
90
Кассиано
17
Морейра
17
Морейра
90
Кассиано
7
Шеттине
9
Зохи
9
Зохи
7
Шеттине
21
Силва
20
Пите
20
Пите
21
Силва
28
Эшгайю
9
Маркес
9
Маркес
28
Эшгайю
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
30
Букия
98
Даббаг
98
Даббаг
30
Букия
Остались в запасе
Визела
Арука
84
Ivo
ВР
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
18
Tianyu Guo
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
72
Thales
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
18
Tianyu Guo
ЦФ
Остались в запасе
72
Thales
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Визела - Арука
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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