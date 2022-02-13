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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Жил Висенте
Визела - Жил Висенте: обзор матча 13 февраля 2022
Визела
13.02.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 22 тур
0 : 1
Завершен
Жил Висенте
27'
Ф. Наварро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Жил Висенте
90'
+6
Желтая карточка
Э. Сантана
Желтая карточка
Р. Офори
90'
+5
90'
+4
Замена
E. Hackman
️️️️
З. Карлуш
90'
+1
Желтая карточка
Б. Ауашерия
89'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
Замена
Кики
️️️️
М. Айдара
85'
Замена
К. Зохи
️️️️
Г. Шеттине
85'
81'
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
81'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
78'
Желтая карточка
С. Лино
Замена
А. Сармиенто
️️️️
К. Куао
74'
Желтая карточка
О. Рашид
72'
Замена
Н. Морейра
️️️️
Кассиано
61'
Замена
О. Рашид
️️️️
А. Мендес
61'
32'
Желтая карточка
Ф. Наварро
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Наварро
Желтая карточка
Кассиано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Визела
27
Charles
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
3-3-4
13
Силва
25
Айдара
37
Офори
52
Куао
22
Мендес
6
Клаудемир
20
Саму
90
Кассиано
7
Шеттине
10
Бондосу
3
Андерсон
4-1-3-3
3
Кунья
26
Фернандеш
55
Гомеш
2
Зе Карлуш
6
Карвальо
19
Фуджимото
8
Педринью
16
Лино
50
42
Эндрю
9
Наварро
25
Айдара
24
Кики
24
Кики
25
Айдара
22
Мендес
23
Рашид
23
Рашид
22
Мендес
52
Куао
29
Сармиенто
29
Сармиенто
52
Куао
90
Кассиано
17
Морейра
17
Морейра
90
Кассиано
7
Шеттине
9
Зохи
9
Зохи
7
Шеттине
2
Зе Карлуш
6
6
2
Зе Карлуш
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
Остались в запасе
Визела
Жил Висенте
27
Charles
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
27
Charles
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Остались в запасе
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Визела - Жил Висенте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
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