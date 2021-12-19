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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Порту
Визела - Порту: обзор матча 19 декабря 2021
Визела
19.12.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 4
Завершен
Порту
14'
Л. Диас
19'
Отавио
47'
З. Сануси
64'
Саму (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Визела - Порту
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Саму
88'
Замена
И. Жулиао
️️️️
К. Куао
88'
81'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Витинья
Замена
А. Мендес
️️️️
H. Evrard
77'
75'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
75'
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Урибе
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Саму
62'
Желтая карточка
Х. Корона
58'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
58'
Замена
Х. Корона
️️️️
Л. Диас
Красная карточка
Г. Шеттине
52'
47'
ГОЛ! 0:3!
З. Сануси
Пас отдал
Эванилсон
Замена
Н. Морейра
️️️️
К. Зохи
46'
Желтая карточка
К. Зохи
39'
19'
ГОЛ! 0:2!
Отавио
Пас отдал
Л. Диас
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
13
Hugues Evrard
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
20
Саму
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
11
Пепе
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-3-3
27
52
Куао
25
Айдара
37
Офори
43
Вильсон
13
17
20
Саму
10
Бондосу
9
Зохи
7
Шеттине
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
99
Мбемба
15
Кардосо
12
Сануси
8
Урибе
17
Витинья
25
Отавио
14
Диас
9
Эванилсон
9
Тареми
13
22
Мендес
22
Мендес
13
20
Саму
14
Гуццо
14
Гуццо
20
Саму
9
Зохи
17
Морейра
17
Морейра
9
Зохи
52
Куао
2
Жулиао
2
Жулиао
52
Куао
14
Диас
17
Корона
17
Корона
14
Диас
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
8
Урибе
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Урибе
17
Витинья
28
Кошта
28
Кошта
17
Витинья
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
Остались в запасе
Визела
Порту
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
1
Агустин Маркесин
ВР
11
Пепе
ЛВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
11
Пепе
ЛВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Визела - Порту
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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