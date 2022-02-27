Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Портимоненси
Визела - Портимоненси: обзор матча 27 февраля 2022
Визела
27.02.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
36'
Г. Шеттине
17'
В. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Портимоненси
Желтая карточка
К. Куао
90'
+4
90'
+1
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Карлиньос
88'
Замена
A. Sapara
️️️️
И. Ангуло
87'
Замена
В. Жуниор
️️️️
F.
84'
Желтая карточка
F.
73'
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Фернандес
Замена
К. Зохи
️️️️
Г. Шеттине
71'
Замена
А. Мендес
️️️️
Н. Морейра
70'
45'
+2
Желтая карточка
И. Ангуло
ГОЛ! 1:1!
Г. Шеттине
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Роша
Пас отдал
Л. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Визела
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
34
João Ricardo
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Портимоненси
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
3-3-1-3
13
Силва
24
Кики
43
Вильсон
52
Куао
17
6
Клаудемир
23
Рашид
17
Морейра
3
Андерсон
10
Бондосу
7
Шеттине
4-1-5
94
Самуэл
44
Релваш
11
Карлиньос
4
Роша
36
Поссиньоло
33
Фернандес
9
10
Накадзима
77
Ангуло
44
Педрао
18
Муфи
17
Морейра
22
Мендес
22
Мендес
17
Морейра
7
Шеттине
9
Зохи
9
Зохи
7
Шеттине
11
Карлиньос
96
Да Коста
96
Да Коста
11
Карлиньос
77
Ангуло
77
77
77
Ангуло
33
Фернандес
7
Эвертон
7
Эвертон
33
Фернандес
9
93
Жуниор
93
Жуниор
9
Остались в запасе
Визела
Портимоненси
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
34
João Ricardo
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
34
João Ricardo
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Остались в запасе
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Визела - Портимоненси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
Новости команд
Все
Визела
Портимоненси
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+