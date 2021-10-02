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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Санта-Клара
Визела - Санта-Клара: обзор матча 02 октября 2021
Визела
02.10.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 1
Завершен
Санта-Клара
90+7'
Кассиано
74'
J. Patric
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Визела - Санта-Клара
Желтая карточка
К. Куао
90'
+8
Желтая карточка
I.
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Кассиано
90'
+7
Желтая карточка
Р. Гуццо
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Нене
90'
+2
Желтая карточка
J. Patric
85'
Замена
Нене
️️️️
А. Карвальо
83'
Желтая карточка
Аллано
83'
Замена
П. Энрике
️️️️
Аллано
Желтая карточка
Кики
80'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Н. Морейра
76'
Замена
А. Мендес
️️️️
M. Paulo
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
J. Patric
Замена
Кассиано
️️️️
Г. Шеттине
64'
63'
Замена
J. Patric
️️️️
Р. Кошта
63'
Замена
Кризан
️️️️
Л. Феллипе
62'
Желтая карточка
Линкольн
46'
Замена
J. Afonso
️️️️
М. Вильянуэва
Желтая карточка
M. Paulo
40'
Желтая карточка
Саму
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
17
Нуну Морейра
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
2
Аллано
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Визела
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
4-4-2
27
52
Куао
14
Фернандеш
24
Кики
43
Вильсон
17
Морейра
6
Клаудемир
20
Саму
17
9
Зохи
7
Шеттине
2-2-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
8
Карвальо
18
Линкольн
17
Тассано
27
Феллипе
19
Кошта
5
Морита
70
Мансур
17
Морейра
14
Гуццо
14
Гуццо
17
Морейра
17
22
Мендес
22
Мендес
17
7
Шеттине
90
Кассиано
90
Кассиано
7
Шеттине
17
Вильянуэва
5
5
17
Вильянуэва
8
Карвальо
18
Нене
18
Нене
8
Карвальо
19
Кошта
26
26
19
Кошта
2
Аллано
23
Энрике
23
Энрике
2
Аллано
27
Феллипе
9
Кризан
9
Кризан
27
Феллипе
Остались в запасе
Визела
Санта-Клара
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Визела - Санта-Клара
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
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