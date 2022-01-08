Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Морейренcе
Визела - Морейренcе: обзор матча 08 января 2022
Визела
08.01.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 1
Завершен
Морейренcе
59'
Р. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Морейренcе
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Пирес
Красная карточка
К. Куао
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
А. Луис
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Соареш
89'
Желтая карточка
K.
Замена
Р. Гуццо
️️️️
M. Paulo
86'
81'
Желтая карточка
Н. Ямбор
79'
Замена
Н. Ямбор
️️️️
Ф. Пачеко
78'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
70'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
A. Silva
70'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Ян
63'
Желтая карточка
С. Витория
60'
Замена
П. Амадор
️️️️
А. Конте
59'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинс
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Кассиано
58'
Замена
Кики
️️️️
Р. Офори
46'
Замена
К. Куао
️️️️
И. Жулиао
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
20
Саму
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Визела
27
Charles
ВР
24
Кики
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
2-3-5
13
Силва
43
Вильсон
37
Офори
22
Мендес
17
20
Саму
2
Жулиао
10
Бондосу
9
Зохи
3
Андерсон
90
Кассиано
3-2-1-2-3
19
Витория
28
Сантос
27
Паулиньо
4
Жорже
5
Конте
6
Пачеко
18
Ян
22
Соареш
33
1
9
Мартинс
37
Офори
24
Кики
24
Кики
37
Офори
2
Жулиао
52
Куао
52
Куао
2
Жулиао
17
14
Гуццо
14
Гуццо
17
90
Кассиано
7
Шеттине
7
Шеттине
90
Кассиано
5
Конте
5
Амадор
5
Амадор
5
Конте
33
27
Консейсау
27
Консейсау
33
18
Ян
14
Пирес
14
Пирес
18
Ян
6
Пачеко
21
Ямбор
21
Ямбор
6
Пачеко
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
Остались в запасе
Визела
Морейренcе
27
Charles
ВР
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
27
Charles
ВР
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Визела - Морейренcе
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
Новости команд
Все
Визела
Морейренcе
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+