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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Визела
Порту - Визела: обзор матча 30 апреля 2022
Порту
30.04.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 32 тур
4 : 2
Завершен
Визела
21'
Эванилсон
28'
М. Тареми (П)
57'
Ч. Мбемба
87'
М. Тареми
36'
А. Мендес
49'
Н. Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Визела
88'
Замена
А. Сармиенто
️️️️
К. Бондосу
88'
Замена
T. Guo
️️️️
Н. Морейра
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Витинья
88'
88'
Замена
К. Куао
️️️️
И. Жулиао
ГОЛ! 4:2!
М. Тареми
87'
Замена
Галено
️️️️
Эванилсон
79'
73'
Замена
К. Зохи
️️️️
Г. Шеттине
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ф. Виейра
59'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
58'
ГОЛ! 3:2!
Ч. Мбемба
57'
49'
ГОЛ! 2:2!
Н. Морейра
Пас отдал
И. Жулиао
Замена
М. Урибе
️️️️
М. Груйич
46'
Желтая карточка
М. Груйич
38'
36'
ГОЛ! 2:1!
А. Мендес
Пас отдал
И. Жулиао
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Тареми
28'
23'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Клаудемир
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
21'
2'
Желтая карточка
И. Жулиао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Визела
13
Педру Силва
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
3
Андерсон
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Визела
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
18
Tianyu Guo
ЦФ
3-1-2-2-2
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
8
Груйич
17
Витинья
20
Виейра
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
2-3-1-4
13
Силва
14
Фернандеш
37
Офори
20
Саму
6
Клаудемир
22
Мендес
17
Морейра
2
Жулиао
10
Бондосу
7
Шеттине
3
Андерсон
9
Эванилсон
13
Галено
13
Галено
9
Эванилсон
20
Виейра
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Виейра
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
8
Груйич
8
Урибе
8
Урибе
8
Груйич
17
Витинья
46
Эустакиу
46
Эустакиу
17
Витинья
2
Жулиао
52
Куао
52
Куао
2
Жулиао
6
Клаудемир
14
Гуццо
14
Гуццо
6
Клаудемир
10
Бондосу
29
Сармиенто
29
Сармиенто
10
Бондосу
7
Шеттине
9
Зохи
9
Зохи
7
Шеттине
17
Морейра
18
18
17
Морейра
Остались в запасе
Порту
Визела
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Порту - Визела
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
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