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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Брага
Визела - Брага: обзор матча 10 апреля 2022
Визела
10.04.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 1
Завершен
Брага
39'
Ю. Медейрос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Брага
90'
+1
Желтая карточка
Л. Минейро
88'
Желтая карточка
Матеус
Замена
А. Сармиенто
️️️️
И. Фернандеш
83'
Желтая карточка
Андерсон
75'
74'
Замена
Ж. Горби
️️️️
А. Орта
74'
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Каштру
Замена
T. Guo
️️️️
К. Зохи
68'
Желтая карточка
И. Фернандеш
67'
62'
Замена
А. Руис
️️️️
Ю. Медейрос
53'
Замена
В. Тормена
️️️️
Д. Карму
46'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Я. Коуто
44'
Красная карточка
Витинья
39'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Медейрос
Пас отдал
Р. Орта
13'
Желтая карточка
А. Орта
6'
Желтая карточка
Д. Карму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
20
Саму
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Визела
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
34
João Ricardo
ЦФ
18
Tianyu Guo
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
7
Берна
АП
9
Абель Руис
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
2-3-5
13
Силва
14
Фернандеш
37
Офори
23
Рашид
70
Альварадо
20
Саму
2
Жулиао
90
Кассиано
10
Бондосу
3
Андерсон
9
Зохи
3-2-1-2-2
1
Матеус
15
Оливейра
2
Лейте
6
Карму
27
Коуто
74
Моура
6
Орта
8
Каштру
21
Орта
45
Медейрос
9
Витинья
14
Фернандеш
29
Сармиенто
29
Сармиенто
14
Фернандеш
9
Зохи
18
18
9
Зохи
6
Карму
3
Тормена
3
Тормена
6
Карму
27
Коуто
70
Силва
70
Силва
27
Коуто
8
Каштру
30
Минейро
30
Минейро
8
Каштру
6
Орта
29
Горби
29
Горби
6
Орта
45
Медейрос
9
Руис
9
Руис
45
Медейрос
Остались в запасе
Визела
Брага
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
34
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
34
João Ricardo
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Визела - Брага
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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