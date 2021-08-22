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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Визела
Витория Гимараеш - Визела: обзор матча 22 августа 2021
Витория Гимараеш
22.08.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
4 : 0
Завершен
Визела
70'
А. Андре (П)
75'
О. Эступиньян
82'
М. Эдвардс
90+5'
Ф. Сако (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Визела
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Сако
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Г. Шеттине
Желтая карточка
А. Мумин
84'
ГОЛ! 3:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
Н. Жанвье
82'
Замена
R. Lameiras
️️️️
R. Quaresma
80'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
80'
Желтая карточка
Р. Соареш
77'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
77'
ГОЛ! 2:0!
О. Эступиньян
Пас отдал
Р. Соареш
75'
73'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
73'
Замена
А. Мендес
️️️️
Саму
72'
Замена
И. Фернандеш
️️️️
Р. Офори
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Андре
70'
67'
Желтая карточка
К. Куао
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Рочинья
62'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Алмейда
62'
56'
Замена
Клаудемир
️️️️
Р. Гуццо
Желтая карточка
А. Андре
51'
Желтая карточка
А. Алмейда
35'
23'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Кассиано
17'
Желтая карточка
Р. Гуццо
15'
Желтая карточка
Б. Вильсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Визела
27
Charles
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
52
Коффи Куао
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Витория Гимараеш
61
Antal Bencze
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Визела
84
Ivo
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
4-4-3
55
Соареш
2
Мумин
21
Боревкович
77
Сако
8
Алмейда
21
Андре Андре
17
20
Хандель
19
Эступиньян
29
10
Рочинья
4-4-2
27
24
Кики
37
Офори
52
Куао
43
Вильсон
20
Саму
17
17
Морейра
14
Гуццо
10
Бондосу
90
Кассиано
17
10
10
17
8
Алмейда
70
Силва
70
Силва
8
Алмейда
10
Рочинья
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
Рочинья
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
37
Офори
14
Фернандеш
14
Фернандеш
37
Офори
20
Саму
22
Мендес
22
Мендес
20
Саму
14
Гуццо
6
Клаудемир
6
Клаудемир
14
Гуццо
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
90
Кассиано
7
Шеттине
7
Шеттине
90
Кассиано
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Визела
61
Antal Bencze
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
84
Ivo
ВР
70
Francis Cann
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
61
Antal Bencze
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
70
Francis Cann
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Витория Гимараеш - Визела
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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