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Джо Бендик
Статистика
Джо Бендик - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1989 (37)
#17 | Вратарь
191 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Филадельфия Юнион
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Цинциннати
1 : 0
26.11.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
09.11.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
3 : 1
29.10.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
22.10.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
08.10.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
05.10.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Коламбус
1 : 1
01.10.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
28.09.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
24.09.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
2 : 2
21.09.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.09.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
04.09.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Торонто
3 : 1
31.08.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
27.08.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
16.07.2023
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 2
13.07.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 1
09.07.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
02.07.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
25.06.2023
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Орландо Сити
2 : 2
22.06.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Хосе
2 : 1
11.06.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
04.06.2023
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
01.06.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 3
28.05.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
21.05.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
18.05.2023
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 2
14.05.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
07.05.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
23.04.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 2
16.04.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Цинциннати
1 : 0
09.04.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
02.04.2023
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
26.03.2023
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Монреаль
3 : 2
19.03.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
12.03.2023
Чикаго Файр
33' - 90'
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