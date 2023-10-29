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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 29 октября 2023
Филадельфия Юнион
29.10.2023, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
19'
Д. Газдаг (П)
26'
М. Уре
37'
Н. Харриел
68'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
Х. Мартинес
87'
87'
Желтая карточка
Д. Вриони
83'
Замена
К. Макун
️️️️
R. Spaulding
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
77'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. МакГлинн
77'
75'
Замена
E. Boateng
️️️️
N. Buck
75'
Замена
I. Gil
️️️️
Т. Чанкалай
68'
ГОЛ! 3:1!
Г. Боу
Пас отдал
Д. Вриони
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
62'
46'
Замена
Д. Вриони
️️️️
М. Кайе
37'
Желтая карточка
Т. Чанкалай
ГОЛ! 3:0!
Н. Харриел
Пас отдал
К. Вагнер
37'
35'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
29'
Желтая карточка
Б. Вуд
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
26'
23'
Замена
Б. Вуд
️️️️
К. Хиль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Газдаг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
(К)
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Карлес Хиль
(К)
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
8
Томас Чанкалай
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
27
Вагнер
37
Лоу
3
Эллиот
26
Харриел
70
Мартинес
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
4-4-2
98
88
Фаррелл
4
34
24
Джонс
8
Полстер
14
Кайе
10
Хиль
21
8
Чанкалай
7
Боу
7
МакГлинн
18
Флеч
18
Флеч
7
МакГлинн
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
34
4
Макун
4
Макун
34
14
Кайе
9
Вриони
9
Вриони
14
Кайе
10
Хиль
17
Вуд
17
Вуд
10
Хиль
8
Чанкалай
10
10
8
Чанкалай
21
24
24
21
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Главный тренер
Джим Кертин
36
Earl Edwards Jr.
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Главный судья:
Пьер-Люк Лозье
Стадион:
Субару Парк
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