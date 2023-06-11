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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Филадельфия Юнион
Сан-Хосе - Филадельфия Юнион: обзор матча 11 июня 2023
Сан-Хосе
11.06.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 25 тур
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
8'
Ж. Эбобиссе
57'
М. Трауко
17'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Филадельфия Юнион
87'
Замена
К. Донован
️️️️
Л. Флеч
Замена
Д. Менса
️️️️
Х. Монтейру
86'
Замена
Жудсон
️️️️
J. Yueill
82'
Замена
П. Мари
️️️️
К. Акапо
81'
76'
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Уре
76'
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Буэно
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
73'
ГОЛ! 2:1!
М. Трауко
Пас отдал
К. Груэсо
57'
24'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Д. Лоу
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лоу
Пас отдал
К. Вагнер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
C. Cowell
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
18
Леон Флеч
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
3-5-2
42
Даниэл
47
Трауко
97
29
Акапо
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
7
14
4
Бисон
17
Эбобиссе
3-4-1-2
18
Блэйк
3
Эллиот
37
Лоу
5
Глеснес
26
Харриел
8
Буэно
18
Флеч
27
Вагнер
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
35
Монтейру
6
Менса
6
Менса
35
Монтейру
29
Акапо
3
Мари
3
Мари
29
Акапо
14
93
Жудсон
93
Жудсон
14
7
28
28
7
37
Лоу
7
МакГлинн
7
МакГлинн
37
Лоу
17
Уре
99
Торрес
99
Торрес
17
Уре
8
Буэно
33
Салливан
33
Салливан
8
Буэно
18
Флеч
25
Донован
25
Донован
18
Флеч
Остались в запасе
Сан-Хосе
Филадельфия Юнион
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Сан-Хосе - Филадельфия Юнион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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