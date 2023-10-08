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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Филадельфия Юнион - Нэшвилл: обзор матча 08 октября 2023
Филадельфия Юнион
08.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 48 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Желтая карточка
Я. Глеснес
90'
Замена
Д. Эллиот
️️️️
А. Бедойя
89'
77'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
72'
Желтая карточка
У. Циммерман
67'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Ш. Мур
67'
Замена
С. Сарридж
️️️️
T.
Замена
М. Уре
️️️️
К. Салливан
58'
Желтая карточка
Х. Мартинес
24'
18'
Желтая карточка
J. Maher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Нэшвилл
22
Фафа Пико
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
37
Лоу
26
Харриел
70
Мартинес
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
33
Салливан
9
Карранца
2-5-3
1
25
Циммерман
18
Мур
12
10
Мухтар
13
МакКарти
11
Леаль
54
5
23
Вашингтон
22
Бауэр
11
Бедойя
3
Эллиот
3
Эллиот
11
Бедойя
33
Салливан
17
Уре
17
Уре
33
Салливан
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
18
Мур
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Мур
12
9
Сарридж
9
Сарридж
12
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
20
Анибал Годой
ЦП
22
Фафа Пико
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
20
Анибал Годой
ЦП
22
Фафа Пико
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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