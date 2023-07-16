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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити: обзор матча 16 июля 2023
Филадельфия Юнион
16.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
23'
Х. Мартинес
81'
К. Донован
86'
A. Jasson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити
86'
ГОЛ! 2:1!
A. Jasson
83'
Замена
Г. Перейра
️️️️
М. Пеллегрини
ГОЛ! 2:0!
К. Донован
81'
Замена
К. Донован
️️️️
К. Салливан
75'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. МакГлинн
75'
71'
Замена
G. Segal
️️️️
М. Иленич
57'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
А. Моралес
57'
Замена
Т. Мартинс
️️️️
J. Haak
57'
Замена
A. Jasson
️️️️
Р. Ледесма
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
К. Салливан
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
22
Кевин О'Тул
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
18
Леон Флеч
ОП
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
33
Салливан
17
Уре
4-1-3-3
35
Иленич
25
Шано
27
Моралес
24
Грэй
55
Паркс
37
Ледесма
8
Родригес
11
Пеллегрини
13
15
22
О'Тул
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
7
МакГлинн
18
Флеч
18
Флеч
7
МакГлинн
33
Салливан
25
Донован
25
Донован
33
Салливан
15
13
Мартинс
13
Мартинс
15
27
Моралес
6
Сэндс
6
Сэндс
27
Моралес
11
Пеллегрини
11
Перейра
11
Перейра
11
Пеллегрини
37
Ледесма
17
17
37
Ледесма
35
Иленич
17
17
35
Иленич
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
49
Мэтт Фриз
ВР
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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