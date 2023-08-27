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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 27 августа 2023
Ди Си Юнайтед
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 36 тур
1 : 3
Завершен
Филадельфия Юнион
88'
T. Ku-DiPietro
5'
М. Уре
13'
Д. МакГлинн
38'
Д. Газдаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
90'
+2
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
ГОЛ! 1:3!
T. Ku-DiPietro
Пас отдал
Руан
88'
Замена
Х. Фахардо
️️️️
Б. Хайнс-Айк
79'
76'
Желтая карточка
Я. Глеснес
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Y. Asad
74'
Замена
Э. Дэвис
️️️️
П. Сантуш
74'
68'
Желтая карточка
Н. Харриел
64'
Замена
А. Бедойя
️️️️
Х. Буэно
64'
Замена
К. Донован
️️️️
Х. Карранца
Замена
Руан
️️️️
C. Durkin
46'
Замена
A. Bono
️️️️
T. Miller
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Газдаг
Желтая карточка
T. Miller
36'
26'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Х. Мартинес
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГлинн
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
Х. Карранца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
31
Эрик Дэвис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
3-4-1-2
21
4
Хайнс-Айк
33
Уильямс
15
Бирнбаум
27
43
Клих
12
Пирани
6
Канус
7
Сантуш
20
Бентеке
8
4-2-2-2
18
Блэйк
26
Харриел
3
Эллиот
5
Глеснес
27
Вагнер
8
Буэно
70
Мартинес
7
МакГлинн
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
21
26
26
21
8
13
Руан
13
Руан
8
27
21
21
27
7
Сантуш
31
Дэвис
31
Дэвис
7
Сантуш
4
Хайнс-Айк
7
Фахардо
7
Фахардо
4
Хайнс-Айк
70
Мартинес
18
Флеч
18
Флеч
70
Мартинес
8
Буэно
11
Бедойя
11
Бедойя
8
Буэно
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
9
Карранца
25
Донован
25
Донован
9
Карранца
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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