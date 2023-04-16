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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион: обзор матча 16 апреля 2023
Чикаго Файр
16.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
19'
М. Хайле-Селасси
47'
Н. Харриел (АГ)
63'
Д. Газдаг (П)
65'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
90'
+2
Желтая карточка
Д. Газдаг
90'
Замена
Х. Буэно
️️️️
Д. МакГлинн
Замена
J. Casas
️️️️
Ф. Герберс
80'
Желтая карточка
Ф. Герберс
66'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Б. Гутьеррес
66'
Замена
Г. Куциас
️️️️
К. Камара
66'
65'
ГОЛ! 2:2!
Х. Карранца
64'
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
64'
Замена
М. Реал
️️️️
О. Мбайзо
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Газдаг
Замена
K. Burks
️️️️
К. Теран
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Харриел
47'
Замена
М. Пинеда
️️️️
Г. Хименес
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Хайле-Селасси
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
8
Крис Мюллер
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
37
Javier Casas
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
4-1-3-3
29
Наварро
22
Теран
5
Чикош
2
Суке
30
Хименес
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
8
Мюллер
85
Камара
1
Брейди
21
Герберс
4-1-3-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
26
Харриел
70
Мартинес
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
22
Теран
27
27
22
Теран
30
Хименес
22
Пинеда
22
Пинеда
30
Хименес
11
Гутьеррес
10
Шакири
10
Шакири
11
Гутьеррес
21
Герберс
37
37
21
Герберс
85
Камара
70
Куциас
70
Куциас
85
Камара
15
Мбайзо
2
Реал
2
Реал
15
Мбайзо
7
МакГлинн
8
Буэно
8
Буэно
7
МакГлинн
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
Остались в запасе
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
25
Jeffrey Gal
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
17
Джо Бендик
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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