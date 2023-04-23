Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Торонто
Филадельфия Юнион - Торонто: обзор матча 23 апреля 2023
Филадельфия Юнион
23.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
4 : 2
Завершен
Торонто
16'
Л. Макнотон (АГ)
20'
М. Уре
43'
М. Уре
57'
М. Уре
66'
Л. Инсинье
90+3'
Р. Ларея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Торонто
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Р. Ларея
Замена
А. Переа
️️️️
Х. Мартинес
86'
85'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
83'
Желтая карточка
Х. Карранца
75'
66'
ГОЛ! 4:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Осорио
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. МакГлинн
62'
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
61'
58'
Замена
K. Franklin
️️️️
Р. Петретта
ГОЛ! 4:0!
М. Уре
57'
50'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Л. Макнотон
50'
Замена
J. Perruzza
️️️️
Ф. Бернардески
45'
+1
Желтая карточка
Л. Инсинье
ГОЛ! 3:0!
М. Уре
43'
Желтая карточка
Д. Эллиот
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Макнотон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
18
Леон Флеч
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Торонто
40
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
26
Харриел
70
Мартинес
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
4-3-2-1
1
Джонсон
22
Ларея
5
Макнотон
24
Ростед
18
Петретта
23
Сервания
14
Кайе
21
Осорио
10
Бернардески
10
Инсинье
3
Маршалл-Ратти
70
Мартинес
8
Переа
8
Переа
70
Мартинес
7
МакГлинн
18
Флеч
18
Флеч
7
МакГлинн
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
5
Макнотон
40
40
5
Макнотон
18
Петретта
19
19
18
Петретта
10
Инсинье
33
Томпсон
33
Томпсон
10
Инсинье
10
Бернардески
77
77
10
Бернардески
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Торонто
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
14
Alonso Coello
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
14
Alonso Coello
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Филадельфия Юнион - Торонто
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Новости команд
Все
Филадельфия Юнион
Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+