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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед: обзор матча 18 мая 2023
Филадельфия Юнион
18.05.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
Х. Мартинес
90'
+3
83'
Замена
Y. Asad
️️️️
М. Клих
75'
Замена
К. Дажоме
️️️️
T. Ku-DiPietro
75'
Замена
J. Greene
️️️️
G. Samake
74'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
Замена
О. Мбайзо
️️️️
Н. Харриел
72'
Замена
А. Переа
️️️️
А. Бедойя
72'
Замена
М. Уре
️️️️
Х. Торрес
58'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Реал
57'
48'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Желтая карточка
Х. Карранца
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
16
Ричард Одада
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
25
Jackson Hopkins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
3-3-3-1
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
2
Реал
18
Флеч
26
Харриел
16
Газдаг
11
Бедойя
99
Торрес
9
Карранца
2-5-1-2
21
33
Уильямс
2
Пинес
21
27
О'Брайен
72
43
Клих
6
Канус
26
Пальссон
8
20
Бентеке
26
Харриел
15
Мбайзо
15
Мбайзо
26
Харриел
2
Реал
70
Мартинес
70
Мартинес
2
Реал
11
Бедойя
8
Переа
8
Переа
11
Бедойя
99
Торрес
17
Уре
17
Уре
99
Торрес
72
33
33
72
43
Клих
27
27
43
Клих
21
11
Дажоме
11
Дажоме
21
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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