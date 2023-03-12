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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр: обзор матча 12 марта 2023
Филадельфия Юнион
12.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
90'
Х. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Желтая карточка
К. Салливан
90'
+6
90'
+4
Вторая желтая
К. Камара
ГОЛ! 1:0!
Х. Торрес
90'
Замена
К. Салливан
️️️️
О. Мбайзо
83'
76'
Замена
J. Casas
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
А. Бедойя
74'
65'
Замена
М. Пинеда
️️️️
Г. Хименес
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Уре
61'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
61'
55'
Замена
Д. Дин
️️️️
А. Суке
55'
Замена
К. Мюллер
️️️️
K. Przybyłko
50'
Вторая желтая
Ф. Герберс
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Герберс
Желтая карточка
Х. Мартинес
45'
+2
42'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
38'
Желтая карточка
К. Камара
Замена
Д. Бендик
️️️️
А. Блэйк
33'
12'
Желтая карточка
К. Теран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
30
Гастон Хименес
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
85
Кей Камара
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
24
Джонатан Дин
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
4-2-2-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
4-1-1-1-4
2
Суке
5
Чикош
27
29
Наварро
30
Хименес
21
Герберс
10
Шакири
93
22
Теран
1
Брейди
85
Камара
18
Блэйк
17
Бендик
17
Бендик
18
Блэйк
17
Уре
99
Торрес
99
Торрес
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
15
Мбайзо
33
Салливан
33
Салливан
15
Мбайзо
2
Суке
24
Дин
24
Дин
2
Суке
30
Хименес
22
Пинеда
22
Пинеда
30
Хименес
10
Шакири
37
37
10
Шакири
93
8
Мюллер
8
Мюллер
93
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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