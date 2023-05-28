Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 28 мая 2023
Нью-Йорк Сити
28.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 20 тур
1 : 3
Завершен
Филадельфия Юнион
30'
Г. Перейра
45+1'
Х. Карранца
45+3'
Х. Карранца
53'
Д. Газдаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Замена
Б. Куфре
️️️️
Т. Грэй
86'
86'
Замена
К. Донован
️️️️
Х. Карранца
83'
Желтая карточка
Х. Буэно
74'
Замена
Х. Буэно
️️️️
М. Уре
69'
Желтая карточка
М. Уре
Замена
Т. Магно
️️️️
Р. Ледесма
62'
Замена
G. Segal
️️️️
A. Jasson
62'
Желтая карточка
К. О'Тул
61'
Замена
T. Alfaro
️️️️
Т. Мартинс
55'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Газдаг
Желтая карточка
Т. Мартинс
52'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Х. Карранца
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Карранца
Пас отдал
Д. Эллиот
Желтая карточка
Т. Грэй
38'
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейра
30'
29'
Желтая карточка
Я. Глеснес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Andres Jasson
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
17
Gabriel Segal
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Ричард Одада
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
4-1-3-3
25
Шано
13
Мартинс
6
Сэндс
35
Иленич
55
Паркс
37
Ледесма
8
Родригес
11
Перейра
22
О'Тул
13
17
3-4-1-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
37
Лоу
15
Мбайзо
18
Флеч
70
Мартинес
27
Вагнер
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
Грэй
13
Куфре
13
Куфре
Грэй
24
Грэй
24
Грэй
37
Ледесма
11
Магно
11
Магно
37
Ледесма
17
17
17
17
13
Мартинс
93
93
13
Мартинс
17
Уре
8
Буэно
8
Буэно
17
Уре
9
Карранца
25
Донован
25
Донован
9
Карранца
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
25
Cody Mizell
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
25
Cody Mizell
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+