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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес: обзор матча 24 сентября 2023
Филадельфия Юнион
24.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 43 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес
85'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Т. Тильман
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
80'
79'
Желтая карточка
С. Паленсия
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. МакГлинн
79'
76'
Замена
С. Паленсия
️️️️
Р. Холлингшид
71'
Замена
К. Вела
️️️️
К. Оливера
71'
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Акоста
Замена
Т. Барибо
️️️️
Х. Карранца
46'
46'
Замена
Д. Буанга
️️️️
С. Биук
2'
Желтая карточка
А. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
19
Матеуш Богуш
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
33
Куинн Салливан
АП
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
10
Филип Крастев
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
27
Вагнер
3
Эллиот
37
Лоу
26
Харриел
8
Буэно
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
3-2-3-2
71
Крепо
33
Лонг
3
Мальдонадо
3
Акоста
3
Мурильо
6
Паласиос
19
Богуш
11
Тильман
24
Холлингшид
99
Оливера
79
Биук
7
МакГлинн
33
Салливан
33
Салливан
7
МакГлинн
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
9
Карранца
9
Барибо
9
Барибо
9
Карранца
24
Холлингшид
14
Паленсия
14
Паленсия
24
Холлингшид
3
Акоста
6
Санчес
6
Санчес
3
Акоста
11
Тильман
10
Крастев
10
Крастев
11
Тильман
79
Биук
99
Буанга
99
Буанга
79
Биук
99
Оливера
10
Вела
10
Вела
99
Оливера
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Главный тренер
Джим Кертин
77
Джон МакКартни
ВР
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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