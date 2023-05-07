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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион: обзор матча 07 мая 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
07.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 15 тур
0 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
31'
Д. Газдаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
90'
+2
Замена
К. Донован
️️️️
Х. Карранца
79'
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
Желтая карточка
К. Бурк
68'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
64'
62'
Замена
М. Уре
️️️️
К. Салливан
Замена
В. Кармона
️️️️
O. Fernandez
59'
45'
+7
Желтая карточка
К. Салливан
36'
Желтая карточка
Л. Флеч
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Газдаг
Желтая карточка
А. Рейес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
3-3-4
31
Мигел
47
Толкин
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
16
Йервуд
23
Кассерес
17
Харпер
13
Маноэл
7
Бурк
22
4-1-3-1-1
18
Блэйк
26
Харриел
5
Глеснес
37
Лоу
27
Вагнер
18
Флеч
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
33
Салливан
9
Карранца
22
16
Кармона
16
Кармона
22
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
9
Карранца
25
Донован
25
Донован
9
Карранца
33
Салливан
17
Уре
17
Уре
33
Салливан
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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