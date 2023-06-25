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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Интер Майами
Филадельфия Юнион - Интер Майами: обзор матча 25 июня 2023
Филадельфия Юнион
25.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
4 : 1
Завершен
Интер Майами
14'
Я. Глеснес
39'
Х. Карранца
45+4'
Л. Флеч
68'
Д. Руис (АГ)
50'
Р. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Интер Майами
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Газдаг
89'
84'
Желтая карточка
Р. Робинсон
77'
Замена
Х. Невилл
️️️️
Б. Кремаски
77'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Д. Руис
Замена
Н. Харриел
️️️️
М. Уре
72'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Д. Руис
68'
67'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Р. Писарро
Замена
Х. Буэно
️️️️
Х. Мартинес
58'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
А. Бедойя
58'
50'
ГОЛ! 3:1!
Р. Тэйлор
Пас отдал
Б. Кремаски
Замена
М. Реал
️️️️
К. Вагнер
46'
ГОЛ! 3:0!
Л. Флеч
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
Х. Карранца
Пас отдал
М. Уре
39'
38'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Ф. Негри
Желтая карточка
Х. Мартинес
24'
Желтая карточка
М. Уре
15'
ГОЛ! 1:0!
Я. Глеснес
Пас отдал
К. Вагнер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Интер Майами
32
Ноа Аллен
ЛЗ
21
Франко Негри
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Моралес
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
20
Харви Невилл
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
4-2-2-2
17
Бендик
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
4-2-2-3
32
Аллен
17
Фрей
97
МакВей
21
Негри
8
Руис
14
Арройо
21
Тэйлор
8
Кремаски
7
Писарро
77
Мартинес
12
Каллендер
27
Вагнер
2
Реал
2
Реал
27
Вагнер
17
Уре
26
Харриел
26
Харриел
17
Уре
70
Мартинес
8
Буэно
8
Буэно
70
Мартинес
11
Бедойя
7
МакГлинн
7
МакГлинн
11
Бедойя
16
Газдаг
99
Торрес
99
Торрес
16
Газдаг
8
Кремаски
20
Невилл
20
Невилл
8
Кремаски
7
Писарро
34
Стефанелли
34
Стефанелли
7
Писарро
21
Негри
19
Робинсон
19
Робинсон
21
Негри
8
Руис
9
Кампана
9
Кампана
8
Руис
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Интер Майами
13
Холден Трент
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Моралес
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Хавьер Моралес
Статистика матча Филадельфия Юнион - Интер Майами
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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