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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Орландо Сити
Филадельфия Юнион - Орландо Сити: обзор матча 26 марта 2023
Филадельфия Юнион
26.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
17'
А. Переа
2'
М. Охеда
9'
И. Ангуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Орландо Сити
Желтая карточка
Х. Торрес
88'
Желтая карточка
К. Вагнер
88'
84'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
М. Перейра
80'
Замена
А. Карлос
️️️️
Л. Петрассо
Замена
Х. Буэно
️️️️
Л. Флеч
72'
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
72'
Замена
М. Реал
️️️️
М. Уре
72'
70'
Замена
G. González
️️️️
И. Ангуло
36'
Желтая карточка
И. Ангуло
20'
Желтая карточка
F. Martins
ГОЛ! 1:2!
А. Переа
17'
9'
ГОЛ! 0:2!
И. Ангуло
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Охеда
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Мартин Охеда
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
11
Gastón González
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
4-2-2-2
17
Бендик
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
8
Переа
18
Флеч
11
Бедойя
99
Торрес
17
Уре
25
Донован
4-4-2
31
Стайдухар
24
Смит
21
Шлегель
6
Янссон
13
Петрассо
5
Араухо
10
Охеда
10
Перейра
8
18
Энрике
77
Ангуло
17
Уре
2
Реал
2
Реал
17
Уре
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
18
Флеч
8
Буэно
8
Буэно
18
Флеч
13
Петрассо
3
Карлос
3
Карлос
13
Петрассо
77
Ангуло
11
11
77
Ангуло
10
Перейра
3
3
10
Перейра
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
13
Холден Трент
ВР
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
99
Адам Гринвис
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
20
Rafael Santos
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
20
Rafael Santos
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Филадельфия Юнион - Орландо Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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