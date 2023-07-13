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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Филадельфия Юнион
Нэшвилл - Филадельфия Юнион: обзор матча 13 июля 2023
Нэшвилл
13.07.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 33 тур
0 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
40'
Д. Газдаг (П)
84'
Д. Газдаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Филадельфия Юнион
90'
+10
Замена
А. Переа
️️️️
Д. Газдаг
Красная карточка
Ш. Мур
90'
+5
90'
+5
Красная карточка
Х. Карранца
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Д. МакКарти
90'
+1
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
S. Davis
87'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
T.
87'
84'
Желтая карточка
Д. Газдаг
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Газдаг
Вторая желтая
Д. Ловиц
81'
72'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
Н. Харриел
72'
Замена
М. Реал
️️️️
К. Вагнер
Желтая карточка
T.
70'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Я. Шаффельбург
63'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
63'
61'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
А. Бедойя
61'
Замена
М. Уре
️️️️
К. Салливан
44'
Желтая карточка
К. Вагнер
Желтая карточка
Р. Леаль
43'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Газдаг
Желтая карточка
Д. Ловиц
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Фафа Пико
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
3-5-2
1
18
Мур
5
Макнотон
25
Циммерман
11
Леаль
13
МакКарти
54
10
Мухтар
2
Ловиц
18
Шаффельбург
12
4-2-2-1-1
17
Бендик
26
Харриел
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
8
Буэно
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
33
Салливан
9
Карранца
12
21
Грегуш
21
Грегуш
12
13
МакКарти
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
13
МакКарти
18
Шаффельбург
22
Пико
22
Пико
18
Шаффельбург
54
23
Вашингтон
23
Вашингтон
54
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
27
Вагнер
2
Реал
2
Реал
27
Вагнер
26
Харриел
15
Мбайзо
15
Мбайзо
26
Харриел
16
Газдаг
8
Переа
8
Переа
16
Газдаг
11
Бедойя
7
МакГлинн
7
МакГлинн
11
Бедойя
33
Салливан
17
Уре
17
Уре
33
Салливан
Остались в запасе
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
13
Холден Трент
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нэшвилл - Филадельфия Юнион
3
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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