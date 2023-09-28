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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Даллас
Филадельфия Юнион - Даллас: обзор матча 28 сентября 2023
Филадельфия Юнион
28.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 35 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
25'
К. Салливан
36'
А. Веласко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Даллас
90'
+1
Желтая карточка
Э. Твумаси
90'
+1
Замена
Ю. Энса
️️️️
П. Помыкал
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
86'
79'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Веласко
79'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Сили
Замена
Т. Барибо
️️️️
А. Бедойя
75'
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
75'
68'
Замена
П. Арриола
️️️️
Ж. Обриан
68'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Х. Хименес
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Веласко
28'
Желтая карточка
А. Веласко
ГОЛ! 1:0!
К. Салливан
Пас отдал
К. Вагнер
25'
Желтая карточка
Х. Буэно
24'
Желтая карточка
О. Мбайзо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ОП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Блэйк
27
Вагнер
37
Лоу
3
Эллиот
15
Мбайзо
8
Буэно
16
Газдаг
11
Бедойя
7
МакГлинн
33
Салливан
17
Уре
4-1-3-2
26
Пас
99
Твумаси
25
Ибеага
91
Тафари
29
Джанкуа
6
Фрейзер
77
Обриан
19
Помыкал
20
Веласко
9
Хименес
17
Сили
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
11
Бедойя
9
Барибо
9
Барибо
11
Бедойя
17
Сили
15
Мартинес
15
Мартинес
17
Сили
19
Помыкал
13
Энса
13
Энса
19
Помыкал
20
Веласко
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
20
Веласко
77
Обриан
17
Арриола
17
Арриола
77
Обриан
9
Хименес
27
Феррейра
27
Феррейра
9
Хименес
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Даллас
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Джимми Маурер
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Филадельфия Юнион - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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22 августа
2
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22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
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