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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион: обзор матча 09 июля 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
09.07.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 32 тур
3 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
15'
Т. Бойд
45+1'
О. Мбайзо (АГ)
76'
Р. Пуч
36'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
89'
Желтая карточка
Д. Газдаг
80'
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
80'
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Уре
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
77'
ГОЛ! 3:1!
Р. Пуч
76'
Желтая карточка
Д. Йовелич
70'
69'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
Желтая карточка
Д. Коста
68'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
П. Джадд
62'
59'
Замена
Н. Харриел
️️️️
М. Реал
Желтая карточка
П. Джадд
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
О. Мбайзо
45'
+1
37'
Желтая карточка
А. Бедойя
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
15'
5'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
3-3-3-1
33
Клинсман
2
Калегари
17
Мавинга
18
Лирдам
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
11
Коста
44
Эдвардс
19
Бойд
19
Джадд
4-2-2-2
17
Бендик
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
2
Реал
70
Мартинес
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
19
Джадд
9
Йовелич
9
Йовелич
19
Джадд
2
Реал
26
Харриел
26
Харриел
2
Реал
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
17
Уре
99
Торрес
99
Торрес
17
Уре
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
13
Холден Трент
ВР
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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