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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион: обзор матча 09 ноября 2023
Нью-Инглэнд Революшн
09.11.2023, четверг, 03:00
США. МЛС, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
79'
К. Донован
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
К. Хиль
90'
+4
Замена
E. Boateng
️️️️
Д. Джонс
90'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Э. Фаррелл
83'
82'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. МакГлинн
82'
Замена
Х. Буэно
️️️️
К. Салливан
Замена
T. McNamara
️️️️
Г. Боу
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
К. Донован
Пас отдал
Д. МакГлинн
68'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Х. Мартинес
67'
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
Красная карточка
М. Кайе
45'
33'
Желтая карточка
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Карлес Хиль
(К)
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
8
Томас Чанкалай
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
11
Алехандро Бедойя
(К)
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
4-4-2
36
24
Джонс
4
22
88
Фаррелл
21
14
Кайе
10
Хиль
8
Полстер
8
Чанкалай
7
Боу
4-1-3-1-1
18
Блэйк
15
Мбайзо
37
Лоу
3
Эллиот
26
Харриел
70
Мартинес
16
Газдаг
7
МакГлинн
11
Бедойя
33
Салливан
17
Уре
88
Фаррелл
17
Вуд
17
Вуд
88
Фаррелл
24
Джонс
24
24
24
Джонс
7
Боу
26
26
7
Боу
33
Салливан
8
Буэно
8
Буэно
33
Салливан
7
МакГлинн
18
Флеч
18
Флеч
7
МакГлинн
70
Мартинес
99
Торрес
99
Торрес
70
Мартинес
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Главный судья:
Дрю Фишер
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
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