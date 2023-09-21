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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Филадельфия Юнион
Шарлотт - Филадельфия Юнион: обзор матча 21 сентября 2023
Шарлотт
21.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
2 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
55'
Д. Мерам
61'
К. Свидерски
70'
К. Салливан
90+7'
Д. Газдаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
П. Агьеман
90'
+10
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Газдаг
Желтая карточка
Э. Вествуд
90'
+1
Желтая карточка
К. Йозвяк
89'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
К. Свидерски
86'
Замена
П. Агьеман
️️️️
Э. Копетти
86'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Бронико
77'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Б. Бендер
77'
70'
ГОЛ! 2:1!
К. Салливан
Пас отдал
Х. Карранца
Замена
Б. Дежегере
️️️️
Д. Мерам
68'
67'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Х. Мартинес
66'
Замена
К. Салливан
️️️️
А. Бедойя
ГОЛ! 2:0!
К. Свидерски
Пас отдал
Б. Бронико
61'
56'
Замена
М. Уре
️️️️
Т. Барибо
56'
Замена
Х. Карранца
️️️️
К. Донован
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерам
55'
52'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
3-1-3-3
1
Калина
21
Уронен
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
16
Бендер
22
Мерам
4
Приветт
28
Свидерски
29
22
Копетти
4-2-2-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
37
Лоу
27
Вагнер
70
Мартинес
8
Буэно
11
Бедойя
16
Газдаг
25
Донован
9
Барибо
28
Свидерски
37
Эрфилд
37
Эрфилд
28
Свидерски
13
Бронико
20
Джонс
20
Джонс
13
Бронико
22
Мерам
19
Дежегере
19
Дежегере
22
Мерам
22
Копетти
7
Агьеман
7
Агьеман
22
Копетти
16
Бендер
72
Йозвяк
72
Йозвяк
16
Бендер
70
Мартинес
7
МакГлинн
7
МакГлинн
70
Мартинес
11
Бедойя
33
Салливан
33
Салливан
11
Бедойя
25
Донован
9
Карранца
9
Карранца
25
Донован
9
Барибо
17
Уре
17
Уре
9
Барибо
Остались в запасе
Шарлотт
Филадельфия Юнион
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Шарлотт - Филадельфия Юнион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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