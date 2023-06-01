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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Шарлотт
Филадельфия Юнион - Шарлотт: обзор матча 01 июня 2023
Филадельфия Юнион
01.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
1 : 0
Завершен
Шарлотт
71'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Шарлотт
Замена
Н. Харриел
️️️️
Д. Газдаг
90'
+6
Замена
Х. Буэно
️️️️
Х. Карранца
83'
78'
Замена
J. Sobociński
️️️️
Б. Туилома
78'
Замена
B. Cambridge
️️️️
Б. Бронико
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
77'
72'
Замена
Ж. Мора
️️️️
Х. Аффул
ГОЛ! 1:0!
Д. Газдаг
71'
60'
Замена
G. Corujo
️️️️
Д. Мерам
Желтая карточка
Д. Лоу
59'
12'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Ричард Одада
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
35
Nicholas Scardina
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
3-4-1-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
37
Лоу
27
Вагнер
70
Мартинес
18
Флеч
15
Мбайзо
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
4-1-1-4
1
Калина
25
Аффул
28
Туилома
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
22
Мерам
20
Джонс
18
28
Свидерски
29
16
Газдаг
26
Харриел
26
Харриел
16
Газдаг
9
Карранца
8
Буэно
8
Буэно
9
Карранца
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
25
Аффул
5
Мора
5
Мора
25
Аффул
22
Мерам
16
16
22
Мерам
28
Туилома
6
6
28
Туилома
13
Бронико
23
23
13
Бронико
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Шарлотт
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
13
Pablo Sisniega
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
35
Nicholas Scardina
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
35
Nicholas Scardina
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Филадельфия Юнион - Шарлотт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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