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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 04 сентября 2023
Филадельфия Юнион
04.09.2023, понедельник, 02:30
США. МЛС, 40 тур
4 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
29'
Я. Глеснес
57'
Д. Лоу
59'
Х. Карранца
76'
Д. Газдаг
11'
O. Fernandez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Т. Барибо
85'
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
85'
Желтая карточка
А. Бедойя
80'
Замена
Д. Рафанелло
️️️️
Д. Газдаг
78'
77'
Замена
J. Cabezas
️️️️
T. Barlow
ГОЛ! 4:1!
Д. Газдаг
Пас отдал
К. Вагнер
76'
Замена
Т. Барибо
️️️️
М. Уре
72'
70'
Замена
П. Страуд
️️️️
O. Fernandez
70'
Замена
Х. Ндам
️️️️
А. Рейес
ГОЛ! 3:1!
Х. Карранца
Пас отдал
К. Вагнер
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лоу
Пас отдал
К. Вагнер
57'
46'
Замена
К. Данкан
️️️️
Э. Маноэл
44'
Вторая желтая
Ш. Неалис
Желтая карточка
Д. Лоу
37'
ГОЛ! 1:1!
Я. Глеснес
29'
24'
Желтая карточка
А. Рейес
11'
ГОЛ! 0:1!
O. Fernandez
6'
Желтая карточка
Ш. Неалис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ПЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
3-2-3-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
37
Лоу
27
Вагнер
26
Харриел
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
3-1-3-3
31
Мигел
15
Рейес
13
Неалис
47
Толкин
24
Эдельман
17
Харпер
82
Лукиньяс
25
Амайя
16
22
13
Маноэл
16
Газдаг
14
Рафанелло
14
Рафанелло
16
Газдаг
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
17
Уре
9
Барибо
9
Барибо
17
Уре
13
Маноэл
3
Данкан
3
Данкан
13
Маноэл
22
6
Страуд
6
Страуд
22
15
Рейес
4
Ндам
4
Ндам
15
Рейес
16
7
7
16
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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