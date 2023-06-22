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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Филадельфия Юнион
Орландо Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 22 июня 2023
Орландо Сити
22.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 27 тур
2 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
54'
М. Охеда
60'
Д. МакГлинн
90'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Филадельфия Юнион
90'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мартинес
Желтая карточка
Э. Кара
88'
83'
Желтая карточка
К. Вагнер
Желтая карточка
Р. Энрике
82'
Замена
G. González
️️️️
R. Santos
80'
74'
Замена
К. Салливан
️️️️
Л. Флеч
74'
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
Замена
Р. Энрике
️️️️
М. Охеда
74'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
F. Martins
68'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
К. Смит
68'
65'
Замена
А. Бедойя
️️️️
Х. Торрес
62'
Желтая карточка
Х. Карранца
Желтая карточка
М. Стайдухар
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГлинн
Пас отдал
Л. Флеч
ГОЛ! 1:0!
М. Охеда
54'
38'
Желтая карточка
Л. Флеч
28'
Желтая карточка
О. Мбайзо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
11
Gastón González
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
3-3-1-3
31
Стайдухар
3
Карлос
6
Янссон
24
Смит
8
5
Араухо
10
Перейра
10
Охеда
23
Макгуайр
20
77
Ангуло
4-2-2-2
17
Бендик
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
18
Флеч
7
МакГлинн
99
Торрес
17
Уре
9
Карранца
24
Смит
21
Шлегель
21
Шлегель
24
Смит
20
11
11
20
10
Охеда
18
Энрике
18
Энрике
10
Охеда
8
3
3
8
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
99
Торрес
11
Бедойя
11
Бедойя
99
Торрес
18
Флеч
33
Салливан
33
Салливан
18
Флеч
Остались в запасе
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
50
Juninho
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
50
Juninho
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Орландо Сити - Филадельфия Юнион
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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