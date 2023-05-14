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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Филадельфия Юнион
Колорадо - Филадельфия Юнион: обзор матча 14 мая 2023
Колорадо
14.05.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 17 тур
1 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
38'
К. Ронан (П)
45+2'
К. Вагнер
52'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Филадельфия Юнион
90'
+14
Красная карточка
Х. Буэно
90'
+9
Желтая карточка
Я. Глеснес
Красная карточка
Б. Галван
90'
+9
Желтая карточка
М. Барриос
90'
+9
90'
+4
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
90'
+4
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
83'
Замена
️️️️
Х. Карранца
83'
Замена
М. Реал
️️️️
Д. МакГлинн
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
С. Николсон
81'
Замена
М. Бомбито
️️️️
Д. Лейва
81'
Желтая карточка
С. Николсон
79'
Замена
М. Барриос
️️️️
К. Кабрал
72'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Л. Абубакар
72'
Желтая карточка
К. Кабрал
62'
Замена
Б. Галван
️️️️
A. Markanich
59'
52'
ГОЛ! 1:2!
Х. Карранца
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Вагнер
Желтая карточка
Л. Абубакар
42'
41'
Желтая карточка
Л. Флеч
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ронан
38'
21'
Желтая карточка
А. Бедойя
Желтая карточка
Д. Уилсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
19
Сэм Николсон
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Ричард Одада
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
4-3-1-3
27
Уилсон
5
Абубакар
13
2
Максе
19
Николсон
25
Ронан
6
Лейва
91
Кабрал
14
11
Рубио
23
Ярброу
3-3-3-1
18
Блэйк
3
Эллиот
37
Лоу
5
Глеснес
15
Мбайзо
18
Флеч
27
Вагнер
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
9
Карранца
6
Лейва
15
Бомбито
15
Бомбито
6
Лейва
19
Николсон
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
19
Николсон
5
Абубакар
6
Акоста
6
Акоста
5
Абубакар
91
Кабрал
7
Барриос
7
Барриос
91
Кабрал
13
16
Галван
16
Галван
13
7
МакГлинн
2
Реал
2
Реал
7
МакГлинн
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
Остались в запасе
Колорадо
Филадельфия Юнион
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Остались в запасе
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Колорадо - Филадельфия Юнион
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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