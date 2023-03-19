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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Филадельфия Юнион
Монреаль - Филадельфия Юнион: обзор матча 19 марта 2023
Монреаль
19.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 5 тур
3 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
3'
Р. Киото (П)
90'
Ч. Оффор
90+7'
Р. Киото
46'
М. Уре
60'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Филадельфия Юнион
ГОЛ! 3:2!
Р. Киото
90'
+7
Желтая карточка
Ч. Оффор
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Ч. Оффор
90'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
К. Миллер
81'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Л. Лаппалайнен
79'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
M. Toye
79'
Замена
I. Sunusi
️️️️
R. Zouhir
79'
74'
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
74'
Замена
А. Переа
️️️️
Д. Газдаг
68'
Вторая желтая
Х. Карранца
61'
Желтая карточка
Х. Карранца
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Уре
Замена
S. Rea
️️️️
Н. Салиба
52'
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
Желтая карточка
Р. Киото
43'
Желтая карточка
R. Zouhir
43'
Желтая карточка
В. Ваньяма
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Киото
3'
2'
Желтая карточка
Я. Глеснес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
44
Rida Zouhir
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
21
Илиас Илиадис
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
2-5-1-3
2
Ватерман
4
Миллер
24
Салиба
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
44
9
Киото
13
4
Камачо
40
4-2-2-2
17
Бендик
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
4
Миллер
15
Торкелссон
15
Торкелссон
4
Миллер
24
Салиба
27
27
24
Салиба
26
Лаппалайнен
2
2
26
Лаппалайнен
13
9
Оффор
9
Оффор
13
44
14
14
44
16
Газдаг
8
Переа
8
Переа
16
Газдаг
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
Остались в запасе
Монреаль
Филадельфия Юнион
21
Илиас Илиадис
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
13
Холден Трент
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
21
Илиас Илиадис
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Монреаль - Филадельфия Юнион
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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