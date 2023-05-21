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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 21 мая 2023
Филадельфия Юнион
21.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
3 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
56'
Д. Газдаг
74'
Д. Газдаг (П)
88'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
М. Реал
90'
+3
Замена
М. Реал
️️️️
К. Вагнер
90'
+2
Замена
Х. Буэно
️️️️
Д. Газдаг
90'
+2
90'
Желтая карточка
D. Romney
ГОЛ! 3:0!
Х. Карранца
Пас отдал
К. Донован
88'
84'
Желтая карточка
J. Altidore
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
80'
78'
Замена
J. Altidore
️️️️
М. Полстер
78'
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
E. Boateng
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Газдаг
74'
66'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
66'
Замена
J. Rennicks
️️️️
Л. Блессинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Газдаг
Пас отдал
М. Уре
56'
45'
Желтая карточка
Б. Вуд
35'
Замена
J. Panayotou
️️️️
К. Хиль
4'
Желтая карточка
Л. Блессинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Ричард Одада
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
3-4-1-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
37
Лоу
27
Вагнер
70
Мартинес
18
Флеч
15
Мбайзо
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
4-3-1-3
5
Бай
4
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
21
10
Хиль
15
Блессинг
17
Вуд
1
Петрович
24
27
Вагнер
2
Реал
2
Реал
27
Вагнер
16
Газдаг
8
Буэно
8
Буэно
16
Газдаг
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
24
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
24
10
Хиль
22
22
10
Хиль
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
8
Полстер
17
17
8
Полстер
15
Блессинг
9
9
15
Блессинг
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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