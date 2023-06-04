Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Монреаль
Филадельфия Юнион - Монреаль: обзор матча 04 июня 2023
Филадельфия Юнион
04.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 23 тур
3 : 0
Завершен
Монреаль
12'
Х. Карранца
36'
М. Уре
61'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Монреаль
Желтая карточка
Х. Мартинес
88'
88'
Желтая карточка
M. Miljevic
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Уре
78'
Замена
А. Переа
️️️️
Л. Флеч
77'
76'
Желтая карточка
Р. Орри Торкелссон
64'
Замена
S. Rea
️️️️
I. Sunusi
Замена
Д. Лоу
️️️️
М. Реал
63'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Буэно
63'
ГОЛ! 3:0!
Х. Карранца
Пас отдал
Д. Газдаг
61'
46'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Б. Дюк
46'
Замена
M. Toye
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
Замена
Ж. Ватерман
️️️️
И. Илиадис
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
36'
31'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
Х. Карранца
Пас отдал
М. Реал
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
21
Илиас Илиадис
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
16
Ричард Одада
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
3-3-2-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
2
Реал
18
Флеч
26
Харриел
8
Буэно
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
2-5-3
41
Пантемис
95
Корбо
15
Торкелссон
21
Илиадис
24
Салиба
2
7
Дюк
26
Лаппалайнен
14
6
Кэмпбелл
14
2
Реал
37
Лоу
37
Лоу
2
Реал
8
Буэно
70
Мартинес
70
Мартинес
8
Буэно
18
Флеч
8
Переа
8
Переа
18
Флеч
17
Уре
99
Торрес
99
Торрес
17
Уре
21
Илиадис
2
Ватерман
2
Ватерман
21
Илиадис
7
Дюк
10
10
7
Дюк
14
27
27
14
26
Лаппалайнен
13
13
26
Лаппалайнен
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Монреаль
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
22
Аарон Эррера
ПЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
16
Ричард Одада
ЦП
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
22
Аарон Эррера
ПЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Филадельфия Юнион - Монреаль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Новости команд
Все
Филадельфия Юнион
Монреаль
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+