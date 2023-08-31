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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Филадельфия Юнион
Торонто - Филадельфия Юнион: обзор матча 31 августа 2023
Торонто
31.08.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 38 тур
3 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
23'
Л. Инсинье
58'
Д. Керр
63'
Д. Осорио
45'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Филадельфия Юнион
Замена
M. Mbongue
️️️️
Д. Осорио
90'
+9
90'
+7
Красная карточка
Х. Буэно
Желтая карточка
V. Vázquez
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Я. Глеснес
Замена
Б. Сервания
️️️️
Ф. Ибарра
90'
Желтая карточка
T. Romero
87'
81'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Газдаг
81'
Замена
К. Донован
️️️️
Х. Карранца
Замена
V. Vázquez
️️️️
Д. Керр
80'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
76'
69'
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
69'
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
ГОЛ! 3:1!
Д. Осорио
Пас отдал
K. Franklin
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Керр
58'
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Карранца
33'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Керр
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Франко Ибарра
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
16
Adam Pearlman
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
3-1-2-2-3
18
Петретта
24
Ростед
19
5
Ибарра
21
Осорио
14
10
Инсинье
10
Бернардески
30
29
Керр
4
4-2-2-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
5
Ибарра
23
Сервания
23
Сервания
5
Ибарра
29
Керр
8
8
29
Керр
21
Осорио
83
83
21
Осорио
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
16
Газдаг
99
Торрес
99
Торрес
16
Газдаг
9
Карранца
25
Донован
25
Донован
9
Карранца
Остались в запасе
Торонто
Филадельфия Юнион
1
Luka Gavran
ВР
16
Adam Pearlman
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
Главный тренер
Крис Армас
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
16
Adam Pearlman
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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