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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Канзаc Сити
Филадельфия Юнион - Канзаc Сити: обзор матча 02 апреля 2023
Филадельфия Юнион
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
0 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Канзаc Сити
90'
+5
Желтая карточка
R. Walter
Замена
Х. Торрес
️️️️
Х. Мартинес
86'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
Н. Харриел
85'
Желтая карточка
Х. Мартинес
72'
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
72'
63'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Расселл
63'
Замена
А. Пулидо
️️️️
W. Agada
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
62'
Желтая карточка
Д. Газдаг
40'
39'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Н. Радойя
Желтая карточка
Н. Харриел
18'
17'
Желтая карточка
W. Agada
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Канзаc Сити
20
Chris Rindov
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
4-2-2-2
18
Блэйк
2
Реал
3
Эллиот
5
Глеснес
26
Харриел
70
Мартинес
18
Флеч
16
Газдаг
11
Бедойя
17
Уре
9
Карранца
3-3-3
29
6
Володер
8
22
Радойя
54
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
22
19
Кастельянос
26
Харриел
15
Мбайзо
15
Мбайзо
26
Харриел
70
Мартинес
99
Торрес
99
Торрес
70
Мартинес
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
22
Радойя
15
Эспиноза
15
Эспиноза
22
Радойя
77
Расселл
11
11
77
Расселл
22
9
Пулидо
9
Пулидо
22
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Канзаc Сити
17
Джо Бендик
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
20
Chris Rindov
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Филадельфия Юнион - Канзаc Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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