Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Бритт Ассомбалонга - статистика

Барнет
6 декабря 1992 (33), Киншаса
#27 | Нападающий
177 см
ДР Конго
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
19
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Антальяспор
2 : 1
17.05.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Касымпаша
3 : 1
12.05.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Антальяспор
2 : 1
21.04.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 0
14.04.2024
Антальяспор
66' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 1
02.04.2024
Анкарагюджю
90' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Бешикташ
1 : 2
16.03.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
04.03.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 1
26.02.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
2 : 2
17.02.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Самсунспор
2 : 0
12.02.2024
Антальяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
0 : 2
03.02.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 1
29.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
24.01.2024
Сивасспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
14.01.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
0 : 0
05.01.2024
Аланьяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Антальяспор
0 : 0
20.12.2023
Касымпаша
1' - 90'
26'
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
3 : 3
01.12.2023
Антальяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
0 : 0
26.11.2023
Ризеспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
0 : 4
10.11.2023
Антальяспор
71' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
3 : 2
05.11.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
1 : 0
29.10.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 0
21.10.2023
Антальяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
0 : 2
07.10.2023
Галатасарай
74' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
1 : 2
30.09.2023
Антальяспор
Был в запасе
90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
2 : 0
23.09.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Фенербахче
3 : 2
17.09.2023
Антальяспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 1
02.09.2023
Кайсериспор
83' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
1 : 1
26.08.2023
Антальяспор
1' - 60'
20'
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
1 : 1
18.08.2023
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2023
Антальяспор
74' - 90'
Главные новости
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
1
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+