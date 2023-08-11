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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Антальяспор
Трабзонспор - Антальяспор: обзор матча 11 августа 2023
Трабзонспор
11.08.2023, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Антальяспор
8'
С. Денсвил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Антальяспор
Замена
К. Шен
️️️️
А. Омюр
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
У. Бозок
75'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Трезеге
74'
74'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
З. Битики
68'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Э. Йесилюрт
68'
Замена
Фреди
️️️️
Э. Ракип
46'
Желтая карточка
Э. Ракип
Замена
Э. Барди
️️️️
Э. Вишча
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Денсвил
Пас отдал
А. Омюр
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
99
Tonio Teklić
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
10
Энис Барди
АП
21
Гектан Гюрпюз
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
16
Фреди
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-2-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
32
Бенкович
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
33
Омюр
6
Курбелис
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Вишча
17
Бозок
4-2-1-3
23
Лейте
7
Балчи
5
Эзтюрк
21
Топрак
77
Вурал
18
Калузиньски
6
Ракип
11
Битики
16
Букса
8
Ларссон
17
Йесилюрт
7
Трезеге
34
Хасполат
34
Хасполат
7
Трезеге
33
Омюр
16
Шен
16
Шен
33
Омюр
10
Вишча
10
Барди
10
Барди
10
Вишча
17
Бозок
9
Гомес
9
Гомес
17
Бозок
6
Ракип
16
Фреди
16
Фреди
6
Ракип
17
Йесилюрт
17
Хольтманн
17
Хольтманн
17
Йесилюрт
11
Битики
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
11
Битики
Остались в запасе
Трабзонспор
Антальяспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Трабзонспор - Антальяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
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