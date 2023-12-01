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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Антальяспор
Хатайспор - Антальяспор: обзор матча 01 декабря 2023
Хатайспор
01.12.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Антальяспор
19'
К. Страндберг
62'
К. Алиджи
71'
Г. Килама
35'
Э. Йесилюрт
57'
А. Букса
88'
А. Букса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Антальяспор
Замена
А. Ходжич
️️️️
Р. Ривас
90'
+4
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Матондо
90'
+4
88'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Букса
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
Ф. Гулам
82'
80'
Замена
З. Битики
️️️️
Налдо
74'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Шарич
74'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Б. Балчи
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
К. Страндберг
74'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Э. Беяз
74'
ГОЛ! 3:2!
Г. Килама
Пас отдал
Ф. Гулам
71'
69'
Желтая карточка
В. Сары
Желтая карточка
Д. Демир
67'
ГОЛ! 2:2!
К. Алиджи
62'
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Букса
Пас отдал
Б. Балчи
46'
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
Э. Ракип
Желтая карточка
М. Матондо
39'
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
С. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
К. Страндберг
Пас отдал
Д. Ламкель Зе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
13
Фаузи Гулам
(К)
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
10
Карлос Страндберг
ЦП
88
Массанга Матондо
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-3-2-1
1
Кардешлер
13
Гулам
3
Килама
27
Демир
22
Алиджи
10
Страндберг
88
Матондо
16
Деле-Баширу
60
Ламкель Зе
17
Беяз
99
Ривас
3-3-4
23
Лейте
7
Балчи
5
Налдо
89
Сары
6
Ракип
88
Шарич
22
ван де Стрек
8
Ларссон
11
Йехезкель
17
Йесилюрт
16
Букса
13
Гулам
86
Бекароглу
86
Бекароглу
13
Гулам
17
Беяз
8
Абурджания
8
Абурджания
17
Беяз
99
Ривас
18
Ходжич
18
Ходжич
99
Ривас
88
Матондо
61
Саглам
61
Саглам
88
Матондо
10
Страндберг
11
Фернандеш
11
Фернандеш
10
Страндберг
7
Балчи
19
Акыйол
19
Акыйол
7
Балчи
6
Ракип
18
Калузиньски
18
Калузиньски
6
Ракип
5
Налдо
11
Битики
11
Битики
5
Налдо
88
Шарич
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
88
Шарич
Остались в запасе
Хатайспор
Антальяспор
12
Висар Бекай
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Хатайспор - Антальяспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Главный судья:
Йиджит Арслан
(Измир)
Стадион:
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