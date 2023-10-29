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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Антальяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 29 октября 2023
Антальяспор
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
16'
Д. Шарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
А. Букса
90'
+8
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
Д. Шарич
90'
+1
87'
Желтая карточка
С. Гюрлер
83'
Желтая карточка
У. Ба
81'
Замена
О. Эргюн
️️️️
М. Текдемир
77'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Алексич
Желтая карточка
С. ван де Стрек
73'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
С. Йехезкель
69'
66'
Замена
К. Пентек
️️️️
Ж. Фигейредо
66'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Э. Деннис
66'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Пелкас
Желтая карточка
В. Сары
62'
Замена
С. Ларссон
️️️️
З. Битики
62'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
В. Сары
62'
54'
Желтая карточка
Д. Тюрук
33'
Желтая карточка
Ж. Опоку
26'
Желтая карточка
Д. Пелкас
ГОЛ! 1:0!
Д. Шарич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
16
Адам Букса
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
(К)
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
4-2-2-2
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
6
Ракип
88
Шарич
11
Битики
8
Сафури
11
Йехезкель
16
Букса
3-2-2-2
1
Бабакан
3
Дуарте
21
Текдемир
9
Алексич
15
Дюбуа
3
Опоку
9
Тюрук
10
Пелкас
25
Фигейредо
17
Деннис
89
Сары
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
89
Сары
88
Шарич
18
Калузиньски
18
Калузиньски
88
Шарич
11
Йехезкель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
11
Битики
8
Ларссон
8
Ларссон
11
Битики
21
Текдемир
4
Эргюн
4
Эргюн
21
Текдемир
9
Алексич
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Алексич
10
Пелкас
6
Ильхан
6
Ильхан
10
Пелкас
25
Фигейредо
9
Пентек
9
Пентек
25
Фигейредо
17
Деннис
19
Кени
19
Кени
17
Деннис
Остались в запасе
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Антальяспор - Истанбул Башакшехир
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
Анталья
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