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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Самсунспор
Антальяспор - Самсунспор: обзор матча 23 сентября 2023
Антальяспор
23.09.2023, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Самсунспор
10'
С. Йехезкель
18'
С. Йехезкель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Самсунспор
90'
+2
Желтая карточка
Л. Димата
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
С. Ларссон
90'
+2
Замена
З. Битики
️️️️
С. ван де Стрек
90'
+2
79'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
З. Явру
79'
Замена
Э. Кара
️️️️
Ф. Тайт
65'
Замена
М. Фофана
️️️️
Э. Килинк
65'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
О. Нтчам
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
С. Йехезкель
60'
Желтая карточка
С. Йехезкель
45'
+3
45'
+1
Замена
S. Gönül
️️️️
М. Бола
ГОЛ! 2:0!
С. Йехезкель
Пас отдал
А. Букса
18'
Желтая карточка
Б. Балчи
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Йехезкель
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
11
Зимер Битики
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
4-3-3
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
22
ван де Стрек
88
Шарич
6
Ракип
16
Букса
8
Ларссон
11
Йехезкель
3-1-1-5
37
Шатка
18
Явру
55
ван Дронгелен
16
Бола
10
Нтчам
29
Тайт
29
11
Килинк
88
19
Хольс
11
Димата
8
Ларссон
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
8
Ларссон
22
ван де Стрек
11
Битики
11
Битики
22
ван де Стрек
11
Йехезкель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
16
Бола
28
28
16
Бола
11
Килинк
7
Фофана
7
Фофана
11
Килинк
18
Явру
19
Шиндлер
19
Шиндлер
18
Явру
10
Нтчам
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
10
Нтчам
29
Тайт
9
Кара
9
Кара
29
Тайт
Остались в запасе
Антальяспор
Самсунспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Окан Кочук
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Статистика матча Антальяспор - Самсунспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
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