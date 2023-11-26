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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Ризеспор
Антальяспор - Ризеспор: обзор матча 26 ноября 2023
Антальяспор
26.11.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ризеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Ризеспор
87'
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
Э. Топджу
87'
Замена
Х. Аликулов
️️️️
И. Олавоин
86'
Желтая карточка
М. Пала
85'
Желтая карточка
Э. Топджу
81'
Замена
M. Mor Faye
️️️️
А. Зекири
Желтая карточка
Я. Калузиньски
75'
Замена
Налдо
️️️️
О. Топрак
74'
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
Э. Ракип
74'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
С. Ларссон
73'
70'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
B. Keser
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
Г. Вурал
45'
+1
30'
Желтая карточка
Д. Шелви
24'
Желтая карточка
И. Олавоин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
88
Дарио Шарич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
4-2-1-3
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
88
Шарич
6
Ракип
8
Сафури
16
Букса
8
Ларссон
11
Йехезкель
3-4-1-2
23
Аккан
4
Мокши
3
27
7
10
Олавоин
17
Минчев
26
Шелви
77
Зекири
54
Пала
53
Топджу
21
Топрак
5
Налдо
5
Налдо
21
Топрак
6
Ракип
18
Калузиньски
18
Калузиньски
6
Ракип
77
Вурал
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
77
Вурал
8
Ларссон
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Ларссон
10
Олавоин
2
Аликулов
2
Аликулов
10
Олавоин
53
Топджу
4
4
53
Топджу
7
7
Сауэр
7
Сауэр
7
77
Зекири
22
22
77
Зекири
Остались в запасе
Антальяспор
Ризеспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
30
Zafer Gorgen
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
70
Эге Билсел
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Антальяспор - Ризеспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Анталья
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