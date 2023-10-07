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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Галатасарай
Антальяспор - Галатасарай: обзор матча 07 октября 2023
Антальяспор
07.10.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
58'
Д. Санчес
88'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Галатасарай
88'
ГОЛ! 0:2!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Мертенс
86'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Актюркоглу
75'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
75'
Замена
В. Нельссон
️️️️
К. Караташ
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Б. Балчи
74'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Д. Шарич
74'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
З. Битики
63'
63'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Т. Н'Домбеле
63'
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Заа
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчес
Пас отдал
М. Икарди
46'
Замена
Тете
️️️️
Б. Йилмаз
Желтая карточка
Г. Вурал
30'
26'
Желтая карточка
Ф. Муслера
18'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
8
Рамзи Сафури
АП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-3-1-2
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
6
Ракип
88
Шарич
22
ван де Стрек
11
Битики
11
Йехезкель
16
Букса
4-1-1-3-1
16
Муслера
23
Боэ
6
Санчес
42
Бартакжи
88
Караташ
34
Торрейра
22
Н'Домбеле
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Заа
9
Икарди
88
Шарич
17
Хольтманн
17
Хольтманн
88
Шарич
7
Балчи
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
7
Балчи
11
Битики
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
11
Битики
88
Караташ
25
Нельссон
25
Нельссон
88
Караташ
10
Заа
23
Айхан
23
Айхан
10
Заа
53
Йилмаз
11
Тете
11
Тете
53
Йилмаз
22
Н'Домбеле
10
Мертенс
10
Мертенс
22
Н'Домбеле
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
8
Рамзи Сафури
АП
Главный тренер
Нури Шахин
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
8
Рамзи Сафури
АП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
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