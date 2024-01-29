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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Антальяспор
Кайсериспор - Антальяспор: обзор матча 29 января 2024
Кайсериспор
29.01.2024, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
61'
А. Карими
31'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Антальяспор
90'
+3
Желтая карточка
Б. Эзтюрк
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
Г. Саздаги
88'
Желтая карточка
Я. Ака
80'
77'
Замена
Э. Ракип
️️️️
Д. Шарич
Замена
Я. Ака
️️️️
M. Eray Özbek
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Карими
Пас отдал
М. Кардозу
61'
Желтая карточка
M. Eray Özbek
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
(К)
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
6
Али Карими
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
79
Яв Ака
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-3-3-1
25
Баязит
23
Кароль
54
Кочаман
4
Коловециос
6
Карими
8
Йилмаз
16
25
Саздаги
28
Дживелек
20
Кардозу
10
Боа Морте
3-2-2-3
23
Лейте
89
Сары
5
Эзтюрк
77
Вурал
18
Калузиньски
88
Шарич
8
Сафури
11
Битики
17
Йесилюрт
16
Букса
8
Ларссон
16
79
Ака
79
Ака
16
25
Саздаги
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
25
Саздаги
88
Шарич
6
Ракип
6
Ракип
88
Шарич
Остались в запасе
Кайсериспор
Антальяспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Кайсериспор - Антальяспор
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
12
Офсайды
2
0
Количество передач
386
398
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.82
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
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