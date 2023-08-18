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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Коньяспор
Антальяспор - Коньяспор: обзор матча 18 августа 2023
Антальяспор
18.08.2023, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
87'
Г. Вурал
60'
С. Цикалеши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Коньяспор
90'
+7
Желтая карточка
Б. Пас
90'
+5
Замена
К. Демирташ
️️️️
К. Михаляк
ГОЛ! 1:1!
Г. Вурал
Пас отдал
Г. Хольтманн
87'
86'
Желтая карточка
А. Огуз
Желтая карточка
Г. Хольтманн
74'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
З. Битики
74'
Замена
Э. Ракип
️️️️
Фреди
74'
71'
Замена
Б. Пас
️️️️
О. Улджын
71'
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Moreno
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Э. Йесилюрт
63'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
С. Ларссон
63'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Цикалеши
58'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Ю. Малли
Желтая карточка
Я. Калузиньски
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
16
Фреди
АП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
7
Marlos Moreno
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
66
Cagdas Sendur
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
4-1-2-3
23
Лейте
77
Вурал
21
Топрак
89
Сары
7
Балчи
18
Калузиньски
11
Битики
16
Фреди
17
Йесилюрт
8
Ларссон
27
Ассомбалонга
4-1-2-1-2
13
Бернардони
2
Огуз
5
Язгили
5
Кальво
12
Гильерме
35
Улджын
7
6
Дикмен
10
Малли
77
Михаляк
17
Цикалеши
8
Ларссон
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
8
Ларссон
11
Битики
27
Милошевич
27
Милошевич
11
Битики
16
Фреди
6
Ракип
6
Ракип
16
Фреди
17
Йесилюрт
17
Хольтманн
17
Хольтманн
17
Йесилюрт
77
Михаляк
47
Демирташ
47
Демирташ
77
Михаляк
35
Улджын
8
Пас
8
Пас
35
Улджын
10
Малли
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
10
Малли
7
11
Мурич
11
Мурич
7
Остались в запасе
Антальяспор
Коньяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
14
Эркан Эйибиль
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
66
Cagdas Sendur
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
14
Эркан Эйибиль
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
66
Cagdas Sendur
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Антальяспор - Коньяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
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